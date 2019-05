Exclusief voor abonnees De ruimte in Voorgelezen 25 mei 2019

De Antwerpse Angelique Van Ombergen, volgens zakenblad Forbes een van de meest beloftevolle jonge wetenschappers ter wereld, weet ook met de pen goed overweg. Dat weten we al sinds 'In mijn hoofd', een jeugdboek waarin ze de wondere wereld van ons brein uitlegde. Als onderzoeker bij de ruimtevaartorganisatie ESA weet Van Ombergen ook alles over het heelal: kennis die ze nu met ruimtevaartingenieur Stijn Ilsen samenbracht in 'Reis naar de sterren', een schitterend boek over ruimtereizen voor jong en oud. In heldere taal en met veel leuke wist-je-datjes nemen de auteurs je mee de kosmos in: vanop aarde, voorbij de maan en de andere planeten van ons zonnestelsel. De mooie plaatjes van Katinka Vander Sande laten je onderweg alles tot in detail zien: van de onderdelen van ruimtepakken tot alle dieren en satellieten die we al de ruimte instuurden. Ook de eerste maanlanding komt aan bod, want van die historische expeditie vieren we straks de 50ste verjaardag.

