De Romeo's: "Wat een zottenkot!" 20 juli 2019

00u00 0

Vlaamser dan kermis, koers en kroketten met kerst zijn ze, maar nu kent ook de halve wereldbol De Romeo's. Met dank aan hun optreden voor de 'people of tomorrow' gisteren in de Moose Bar. Het dak ging eraf: 1.300 man binnen, nog eens 2.000 buiten. 'Viva De Romeo's', 'Zeil je voor het eerst', 'Zeg 'ns meisje': de hits gingen erin als zoete koek. "Wat een zottenkot was dit", schreeuwden Davy Gilles, Gunther Levi en Chris Van Tongelen na hun set. "De mensen hebben álles meegezongen. Nooit meegemaakt in onze 16-jarige carrière." Het trio had speciaal lederhosen aangetrokken. "Een groot contrast met wat ze hier dragen, blijkbaar. Sommigen hebben niks aan", lachte Davy. De Romeo's lijken alvast de smaak van de dance te pakken te hebben: ze maakten immers ook een eigen versie van 'Het is een nacht' van Guus Meeuwis. "Met een boenk eronder." Of er dan een dance-album volgt? "Dat zal van Tomorrowland volgend jaar afhangen, hé."

