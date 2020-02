Exclusief voor abonnees De Romeo's: "Fantastisch voor onze carrière" 06 februari 2020

Vorig jaar stonden ze al in de Moose Bar XXL in het Sportpaleis en afgelopen zomer in de skihut op Tomorrowland. "We waren bang, want we wisten totaal niet hoe de mensen daar op onze muziek zouden reageren", zegt Davy Gilles. "Uiteindelijk zat die Moose Bar stampvol met 1.500 mensen en stonden er buiten nóg 2.000. Allemaal jonge mensen. Wat later stonden we op de Oude Markt in Leuven voor een studentenfeestje en ook daar krioelde het van het volk. Afgelopen winter zijn we al gaan optreden in drie Moose Bars en deze week doen we er nog twee. We hadden al een groot publiek, maar dat we met De Romeo's na bijna 17 jaar nog een tweede generatie bereiken, is ongelofelijk. Fantastisch wat dit betekent voor onze carrière. Bij de jeugd is het toegelaten om uit de bol te gaan op onze muziek en dat hadden we nooit verwacht." (JOBG)

