De rol van Kompany: Anderlecht moet het uitleggen bij licentiecommissie

Een klacht kwam er niet. De licentiecommissie heeft zélf een dossier geopend naar de rol van Vincent Kompany bij Anderlecht. Kompany is officieel speler-manager, maar de licentiecommissie heeft het vermoeden dat de Rode Duivel ook de T1 is, terwijl hij daar de nodige diploma's niet voor heeft. Op de bond vinden ze dat het duidelijk is dat Simon Davies de laatste weken niet de ploeg opstelde, ook de coaching tijdens wedstrijden nam hij volgens de KBVB niet voor zijn rekening. Behoudens een ommekeer meldt Kompany zich vandaag om 11 uur niet zelf aan de Houba De Strooperlaan, noch manager Michael Verschueren. Wel operationeel manager Jo Van Biesbroeck en Bert Van der Auwera verdedigen normaal gezien Anderlecht. In het slechtste geval verliest RSCA zijn licentie voor volgend seizoen, meer waarschijnlijk is een boete, zoals ook KV Kortrijk er één kreeg toen Karim Belhocine drie jaar geleden zonder diploma op de bank zat. Het is niet duidelijk wanneer het tot een uitspraak komt. Of het toevallig is of niet valt niet in te schatten, maar feit is dat Anderlecht met Frank Vercauteren intussen wel een echte hoofdcoach aangesteld heeft. Vandaag stelt de club hem voor aan de pers. (PJC)

