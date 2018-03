De Roeck (STVV): "Vol voor groepswinst in play-off 2" 05 maart 2018

STVV is afgeschreven als kandidaat voor PO 1, hoe piepklein die kans ook was. De Roeck: "Ik ben een beetje ontgoocheld. Een beetje, slechts, want we hebben toch tot de voorlaatste speeldag meegedaan voor PO 1, terwijl het behoud ons eerste doelwit was. We hebben vooral in de eerste helft Charleroi vastgezet en hard gewerkt om te dreigen, maar het ontbrak ons aan efficiëntie in de zestienmeter."

