De Roeck (STVV) onder druk 6 op 30 22 januari 2018

Tien matchen zonder winst, 6 op 30 en een snertvertoning aan de Freethiel. Het kan niet anders dan dat de positie van Jonas De Roeck bij STVV in vraag wordt gesteld, zeker nu de razend ambitieuze Japanse overnemers zijn gearriveerd. Nog een nederlaag, morgen tegen KV Mechelen, kan de druk helemaal op de ketel zetten en eentje in Genk, zaterdag, zou wel eens de spreekwoordelijke druppel kunnen zijn. Na wat we op de Freethiel zagen, vragen we ons af of De Roeck het nog wel allemaal weet. We zagen weer een verrassende opstelling (met Bourard en zonder Bezus of Asamoah), een rare veldbezetting (te grote ruimtes) en een te late bijsturing vanaf de bank. Bovendien misten te veel spelers scherpte en overtuiging. Achteraf bleek dat het in het hoofd van sommigen absoluut niet goed zit en dat de frustratie maximaal is. STVV is met andere woorden ziek. (FKS)

