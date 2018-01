De Roeck overlegt met Japanners 20 januari 2018

STVV-coach Jonas De Roeck houdt een goed gevoel over aan een overleg met de nieuwe Japanse overnemer: "Dat ze niet meer in zee willen met huurlingen is een statement. Ze hebben een mooie toekomst voor de club voor ogen, weliswaar stap voor stap, maar wel met veel ambitie. Ik heb ook het gevoel dat er redelijk wat financiële armslag is." Voorzitter Yusuke Muranake zal zijn team morgen in Beveren steunen. Zondag keert hij al terug naar Japan. De nieuwe financiële man,Takayuki Yajima, sportief directeur Takayuki Tateishi en tussenpersoon Andrei Pinto blijven definitief. (FKS)