De Rode Ridder 42 Mo Ridouani 22 december 2018

Na nieuwjaar neemt Mohamed Ridouani (39) officieel de Leuvense fakkel over van Louis Tobback. 'Mo' voor de vrienden (en voor de pers) werd op 14 oktober verkozen als eerste allochtone burgemeester van een centrumstad. Hij redt zo nog een paar meubelen van sp.a-voorzitter John Crombez, die rode burcht na rode burcht zag afbrokkelen. Mo haalde meer dan 10.000 voorkeursstemmen, meer dan politieke vader Louis Tobback zes jaar eerder. Nochtans verloor zijn partij 5% in de Dijlestad, maar daar praat niemand nog over. Genoeg andere katjes te geselen, daar op de Grasmarkt. (ARA)