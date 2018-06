De Rode Duivels zijn een drama Chef Voetbal Stephan Keygnaert ziet hoe het maar niet rustig wordt rond de nationale ploeg 04 juni 2018

'Drama' in de betekenis van 'artistiek genre', welteverstaan. Want 'dramatisch', in de betekenis van 'rampzalig', was België niet, zaterdagavond tegen Portugal. De tegenstander blijft toch nog altijd de regerende Europees kampioen, weliswaar zonder Cristiano Ronaldo, je hebt de nul gehouden, en je bent als ploeg nooit écht uit elkaar gevallen - "We zijn in de organisatie gebleven", sprak Kevin De Bruyne terecht na afloop. Het derde kwartier was lastig, en hier en daar gaf de ploeg het soort kans weg die Cristiano altijd afmaakt, maar dramatisch? Neen, dat nu ook weer niet. Willen we het eerder 'twijfelachtig' noemen? Dat is de term die deze krant al twee jaar aanhoudt, sinds de aanstelling van Roberto Martínez. De Rode Duivels onder Marc Wilmots waren crash test dummies, sindsdien maakte onze scepsis plaats voor twijfel. 't Gaat vooruit, qua tactiek, qua wedstrijdmanagement, qua beleving, maar nog niet genoeg. De tijd dringt.

