Exclusief voor abonnees De Ridder enige nieuwkomer die start bij STVV 31 augustus 2019

STVV polste naar Baby, maar ving (voorlopig) bot bij Antwerp. Van de nieuwkomers speelt enkel Steve De Ridder in de basis. Colombatto, Lee Seung-Woo, en Konaté geraken niet speelgerechtigd. Ito mogelijk nog wel. Spitsen Suzuki en Colidio en aanvaller Sousa starten op de bank. De Vietnamees Cong Phuong en de Braziliaan Lucas zitten niet in de selectie. Met Chris Durkin (19) belandde alweer een nieuwe speler op Stayen. Hij is een Amerikaan die overkomt van DC United in de Major Soccer League en die ook voor de nationale U20 speelt. Donderdag om 14.30 uur speelt STVV op Stayen een oefenmatch tegen.... Eupen. (FKS)