Exclusief voor abonnees De Ridder en Tirpan (Lokeren) naar B-kern 07 augustus 2019

00u00 0

Nog even en 't is een volledig elftal. Van Moerzeke, De Mey, Monsecour, Reznicek, Michel, Terki en Slagveer zaten al in de Lokerse B-kern, gisteren kwamen daar nog twee namen bij. En niet van de minste: Mickaël Tirpan en Steve De Ridder. De eerste hing het voor de zoveelste keer uit en wordt om disciplinaire redenen uit de A-kern geweerd. Het lijkt erop dat de rechtsback stilaan alle krediet verspeeld heeft op Daknam. Ander verhaal bij De Ridder. De middenvelder weet al een tijdje dat hij andere oorden mag opzoeken, maar raakte tot nog toe niet weg. José Cevallos vertrekt dan weer naar het Portugese Portimonense (huur met optie). (MVS)