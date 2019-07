Exclusief voor abonnees Dé revelatie 01 juli 2019

"Prince on a serious budget cut ", volgens de website van Rock Werchter. Volgens ons de grootste ontdekking van het festival. De Australiër Donny Benét kreeg werkelijk iedereen aan het dansen. Zijn heerlijk foute eightiesgeluiden zorgden ervoor dat het publiek zaterdag aan The Slope even de loeiend hete zon vergat. Heerlijk ook om te zien hoe Benét met zichzelf kon lachen. Een corpulente, kalende man in een roze kostuum die met alle mogelijke sérieux "I'm working out " zingt? Respect.

