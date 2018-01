De reuzenmanta 27 januari 2018

Met zijn gemiddelde lengte van 4,5 meter en 7 meter spanwijdte is de reuzenmanta (Manta birostris) een imposante vissoort. Niettemin is zijn voedingspatroon vreedzaam. Deze supervis, ook wel grote duivelsrog genoemd, eet voornamelijk kleine visjes en plankton die hij uit het water filtert. Daartoe heeft hij grote vlezige kopflappen, een wat onsmakelijke benaming voor de uit de kluiten gewassen trechters die het water naar de mond van het dier leiden. Nadat het voedsel eruit is gefilterd, verlaat het water het lichaam weer via de kieuwspleten.

