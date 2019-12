De remedie van Koen Geens (CD&V) tegen eindeloze formatie: “Geef elke kiezer 5 stemmen” Jan Segers

24 december 2019

05u00 0 De Krant "Geef elke kiezer vijf stemmen, en laat hem die spreiden over verschillende partijen." Dat stelt Koen Geens (CD&V) voor, om te vermijden dat de regeringsvorming na elke verkiezing moeilijker wordt en langer duurt.

Zeven maanden na de verkiezingen is de politiek nog steeds niet toe aan de vorming van een federale regering. Het landschap is sterker versnipperd dan ooit. Met grote contrasten tussen noord en zuid. Met extreme partijen op rechts en op links die buiten de formatie worden gehouden. En met op de N-VA na alleen maar middelgrote tot kleine partijen. Dat leidt tot uitstel, stelt Koen Geens vast in een gesprek met onze krant. "Er zal een regering zijn tussen Kerstmis en Pasen. Als Pasen laat valt, tenminste."

In een proportioneel kiesstelsel als het onze heeft de boze stem een grote impact, zegt Geens, en verlamt ze de regeringsvorming. De oplossing volgens hem: meer stemmen per kiezer. Zodat die zijn mening meer genuanceerd kan uitdrukken en zich niet zal beperken tot die ene emotionele proteststem. "Nu al 'panacheren' mensen bij samenvallende verkiezingen: Vlaams, Belgisch en Europees stemmen ze voor drie verschillende partijen. Sta hen dat ook toe als ze enkel voor het federale parlement moeten stemmen. Geef hen vijf stemmen in plaats van één. Zodat ze er bijvoorbeeld twee aan Groen kunnen geven, omdat het klimaat hen bezighoudt, één aan Vlaams Belang, omdat ze tegelijk een streng migratiebeleid willen, en twee voor CD&V, omdat wij voor rust en zekerheid staan. Je neemt mensen niet serieus door hen tot één stem te beperken. En je bewijst er onze democratie geen dienst mee."

