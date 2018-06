De recordman 85 goals voor Portugal 21 juni 2018

00u00 0

Cristiano Ronaldo scoorde tegen Marokko al voor de vierde keer en maakte daarmee alle goals voor Portugal in Rusland. Tegen Marokko scoorde hij met het hoofd. Na een korte hoekschop van Bernardo Silva op João Moutinho, dook Ronaldo perfect weg van verdediger Da Costa. Zo scoorde hij de laatste vijf goals voor Portugal op een WK, want vier jaar geleden maakte hij in Brazilië ook de 2-1 in de laatste groepswedstrijd tegen Ghana. Portugal werd toen uitgeschakeld.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN