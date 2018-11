De Queen zal het weer niet graag zien 21 november 2018

Meghan Markle heeft ongetwijfeld weer slechte punten gescoord bij de Queen. Het hoofd van de Britse koninklijke familie is al langer niet te spreken over de outfits van haar nieuwste 'schoonkleindochter', maar daar trekt de ex-actrice zich duidelijk niks van aan. Markle vierde haar half jaar huwelijk met prins Harry in een jurk met pailletten, inclusief hoge split. Topoutfit voor Hollywood, net iets te bling bling voor Kensington Palace. Het familiediner zal ongetwijfeld gezellig geweest zijn. (BCL)

