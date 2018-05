De 'prins' die zelfs burgemeester Close in de luren legt Vermeende oplichter maakt grote sier in Europees parlement en leidt ook Belgische politici om de tuin Jeroen Bossaert

19 mei 2018

00u00 0 De Krant Brussels burgemeester Philippe Close (PS) had onlangs een meeting met een Arabische prins. Of beter: dat dacht hij. De man in kwestie wordt door diverse ambassades uit het Midden-Oosten een ordinaire oplichter genoemd. De 'prins' wist ook een schepen voor MR uit Elsene voor zijn kar te spannen en maakt grote sier in het Europees Parlement. Duik mee in het wonderlijke universum van 'prins' Jamal Alnoaimi.

Vijf december 2017. In één van de aula's van het Europees Parlement zit een honderdtal mensen samen. Leden van ngo's, journalisten, mensenrechtenactivisten, lobbyisten en enkele parlementsleden debatteren over de vluchtelingenproblematiek in Bangladesh. De conferentie is een organisatie van Brits Europarlementslid Ramjad Bashir, en in de zaal zit zowaar een hoogwaardigheidsbekleder met blauw bloed: prins Jamal bin Abdulrahman bin Houssain Alnoaimi. Een klein, kaal mannetje in een grijs kostuum. Op zijn royale buik rust een paarse das. Hij leunt gezapig achterover op een stoeltje in de bovenste ring, en ziet hoe één van zijn medewerkers het woord neemt. "Beste mensen, wat kunnen wij doen aan de situatie van de Rohingya-moslims?", zegt de man, die zich voorstelt als professor dr. Hecham Zentah. Midden in zijn speech doet hij een stevige aankondiging. "We zijn met onze humanitaire organisatie bereid om kantoren op te richten in Bangladesh en Zijne Hoogheid zal 100 miljoen euro steun leveren aan de vluchtelingen." In de aula schrikt iedereen zich een hoedje. 100 miljoen? De handen gaan massaal op elkaar voor zoveel gulheid. Prins Jamal grijnst en ziet dat het goed is. Zes maanden later is er echter nog geen spoor van het geld.

