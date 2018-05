De prijzen blijven komen 15 mei 2018

00u00 0

Het Brugse feestje blijft duren. Ook op de Profvoetballer van het Jaar sleepte Club alle hoofdprijzen in de wacht. Hans Vanaken werd door zijn collega's verkozen tot beste speler van het huidige voetbalseizoen. Hij haalde het met 358 punten verrassend voor Ruud Vormer (272 ptn) en Junior Edmilson (168 ptn). "De Gouden Schoen is nog wat hoger aangeschreven, maar ik ben even blij met deze trofee als Ruud met de zijne", glunderde Vanaken. Ploegmaat Wesley mocht de trofee voor Rookie of the Year (beste speler onder 23 jaar) in de lucht steken. Hij troefde met 64 punten voorsprong Kalu (AA Gent) af. Club-trainer Ivan Leko pronkte eveneens met een prijs: die van Coach van het jaar. De Kroaat ontving meer dan het dubbel aantal punten van dichtste achtervolger Sá Pinto. Jonathan Lardot was de beste ref volgens de spelers en trainers. (VDVJ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN