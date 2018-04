De premier brilt voortaan Belgisch 25 april 2018

Onze premier heeft een nieuwe bril en dat heeft best wel wat voeten in de aarde gehad. Charles Michel (42) kreeg begin dit jaar op de nieuwjaarsreceptie van Voka de uitnodiging van Eline De Munck om 'ns een nieuw montuur te passen. Een Belgisch exemplaar van haar merk Odette Lunettes. De politicus zag dat zitten en nodigde de actrice/onderneemster onlangs uit in z'n ambtswoning om enkele modellen te komen tonen. Blijkbaar had de premier last van keuzestress. "Ja, hij heeft uitgebreid de tijd genomen om alles te passen en hij heeft naast een gewone montuur ook een zonnebril gekocht", lacht Eline. "Hij heeft een uurtje alles goed bekeken en dan heeft z'n vrouw wat geholpen."

