De pot met goud ligt binnen handbereik 18 mei 2018

Wie snel rijk wil worden, moest gisteren in het oosten van Duitsland zijn. Daar was natuurfotograaf Patrick Pleul getuige van een prachtige regenboog - een dubbele - afgetekend tegen enkele dreigende wolken, met het wandelpad in het middelpunt van de cirkelboog. De pot met goud lijkt binnen handbereik te liggen. (FT)

HLN

