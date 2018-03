De poortjes voor de automatische paspoortcontrole op Zaventem werken nog altijd niet 22 maart 2018

Al enkele weken zijn er opnieuw problemen mee: om de haverklap blijven de 'e-gates' dicht, ook bij passagiers die met alles in orde zijn. Volgens binnenlandminister Jambon (N-VA) werd de Portugese firma die de poortjes installeerde nogmaals op de vingers getikt en moet het probleem deze week verholpen zijn. "Ze staan er al bijna drie jaar, dus van kinderziektes kunnen we niet meer spreken. Maar er is geen veiligheidsprobleem." Agenten van de luchthavenpolitie zien dat anders. Bij elke hapering moeten ze - na een controle - de poortjes zelf openen. Omdat ze onderbemand zijn, bestaat de kans dat reizigers met slechte bedoelingen alsnog door de mazen van het net glippen. (RDK)

