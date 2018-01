De poolvos 00u00 0

De poolvos - wetenschappelijke naam: Vulpes lagopus - is niet het soort dier dat je toevallig in de wandelgangen tegenkomt. Onlangs ging er op internet wel één viraal, die het had aangedurfd aan de voeten van een poolreiziger te komen snuffelen. Dat is uitzonderlijk, want in hun normale doen zijn poolvossen schuwe dieren. Doorgaans zijn ze wit, een prima schutkleur op uitgestrekte sneeuwvlakten. Ze komen vrij algemeen voor in heel de arctische toendra, van Noord-Amerika over Noord-Europa tot Noord-Azië. Ze zijn bestand tegen temperaturen tot wel vijftig graden onder nul en eten voornamelijk kleine zoogdieren zoals lemmingen - tot wel een dozijn per dag - en andere woelmuizen. Bijzonder aan de poolvos is dat hij meestal monogaam is: een mannetje krijgt zijn jongen bij slechts één vrouwtje.

