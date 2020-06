Exclusief voor abonnees De Plus, het kantelpunt column | Wuyts 06 juni 2020

00u00 0

Remco Evenepoel (20) kan het worden, Laurens De Plus (24) is het: onze beste klimmer. Daar is na zijn verbluffende Tour vorig jaar het meest kritische oog van overtuigd. De Plus zoog Kruijswijk tot voorbij de vod naar iedere top. Wie het wilde zien, zag het: De Plus was beter dan zijn kopman. Goedmoedig als hij is, schikte Laurens zich in zijn onderdanige rol. Pertinente vraag is of dat nog langer moet. Kan De Plus dat lakeienplunje niet beter uittrekken? Atletisch is het antwoord 'ja'. Mentaal kan twijfel bestaan. Drie weken druk dragen nekte al meer kandidaten. Stress, faalangst, slapeloosheid, reddeloosheid. Flirten met de neergang is dodelijk. Toch moet een gerijpte De Plus de stap hogerop zetten. In 2021 kan het. Zijn contract met Jumbo is in december op.

