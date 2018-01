De Plus heeft twee breukjes in bekken 31 januari 2018

Laurens De Plus heeft aan de aanrijding door een truck vorige week donderdag op training in Zuid-Afrika, een dubbele breuk in het bekken overgehouden. Dat heeft zijn ploegleider Patrick Lefevere gisteren gezegd op Radio 1. Onderzoek in het ziekenhuis in Nelspruit wees uit dat De Plus een breukje opliep in de rechterkant van het heupgewricht. Ook heeft hij een microfractuur aan het heiligbeen. De Plus moet nu minstens drie weken herstellen voor hij de training hervat.

