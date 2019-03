De Plus beste jongere 14 maart 2019

Laurens De Plus start vandaag in de witte trui als leider van het jongerenklassement. De Plus strandde met de Jumbo-ploegmaats op de tweede plaats in de ploegentijdrit, zeven seconden achter Mitchelton-Scott. "We zijn erg ontgoocheld. We wonnen de ploegentijdrit in de UAE Tour en de verwachtingen waren groot. We wilden opnieuw de overwinning. Het is frustrerend om met zeven seconden te worden geklopt. In het laatste deel hebben we een paar foutjes gemaakt, ik ook. Misschien verliezen we om die reden." (MG)

