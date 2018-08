De Plus: 2 jaar Jumbo 23 augustus 2018

Wat in de Tour al de ronde deed, is nu ook officieel: Laurens De Plus (Quick.Step Floors, 22) zet zijn wielercarrière verder bij het Nederlandse Jumbo, dat LottoNL in 2019 opvolgt als hoofdsponsor. De Ninovieter tekende voor twee jaar. "Ik denk dat dit een ideale ploeg is voor mij. Ze heeft bewezen goed te kunnen werken met jongeren. De manier waarop ze reed in de voorbije Ronde van Frankrijk, gaf me vertrouwen. Dit is een unieke kans om me verder te onplooien en me in een later stadium te tonen."

Volgens ploegleider Merijn Zeeman maakt De Plus deel uit van een nieuwe generatie potentiële kopmannen. "In het geleidelijke ontwikkelingsproces van knecht tot kopman willen we jongens als Laurens goed begeleiden." (JDK)