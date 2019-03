De planeet redden kan nu ook al gamend 14 maart 2019

De partij Ecolo heeft gisteren haar eigen online videogame voorgesteld, waarmee ze mensen wil wijzen op de kwetsbaarheid van onze planeet. In 'Planet Alert' is het de bedoeling dat je vecht tegen "vervuilende krachten die onze planeet verstikken". Volgens Ecolo is dit een primeur in ons land, maar ook Vlaams Belang maakte jaren geleden al een (omstreden) spel, waarbij je met een vliegenmepper op toenmalig premier Elio Di Rupo (PS) moest slaan. (ARA)

