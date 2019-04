Exclusief voor abonnees De Pinokkio's Onze opinie 13 april 2019

00u00 0

Hallo, mogen wij ons voorstellen? Wij zijn Meyrem, John, Jean-Marc en Elio en graag willen wij straks een links front vormen. Omdat je nu eenmaal geen economisch paradijs bouwt op een sociaal kerkhof. In afwachting van 26 mei hebben wij het alvast op een akkoordje gegooid. Een regeerakkoordje. Ziehier de krachtlijnen daarvan. Voor al wie gewerkt heeft een minimumpensioen van 1.500 euro. Voor al wie niet gewerkt heeft een minimumpensioen van 1.140 euro. Voor al wie werkt een minimumloon van 2.300 euro. Voor al wie niet werkt een eeuwigdurende uitkering. Wij verlagen de btw op elektriciteit van 21 naar 6 procent. Alle wachtlijsten in de zorg laten wij smelten als sneeuw voor de zon. Mantelzorg moet betaald worden, kinderopvang wordt gratis. Ten laatste op 65 mag u met pensioen. Werken doet u nog slechts 32 uren en zonder loonverlies. De belastingvrije som wordt met de helft verhoogd. Voor de juf en de huisdokter hoeft u niets meer te betalen. Voorts spreekt het vanzelf dat wij u een begroting in evenwicht garanderen, omdat we de toekomst van uw kinderen en kleinkinderen geenszins willen hypothekeren. Nog dit: mocht als bij wonder de rekening in 2024 niet blijken te kloppen, weet dan dat het allemaal de schuld zal geweest zijn van onze rechtse coalitiepartner, de CD&V, die vijf jaar lang op de rem heeft gestaan.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen

Meer over CD&V

politiek

Gwendolyn

Meyrem

Bart

Wouter

John

Elio