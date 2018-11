De Pijnlijkste Trap ter Wereld 05 november 2018

't Is gebeurd! Erik Van Looy ligt kermend van de pijn op de grond. De vraag is dan: wat is er gebeurd? Iedere man die ooit gevoetbald heeft, kent het antwoord: de bal is met enige snelheid op net dat ene lichaamsdeel gebotst waar je hem écht niet wil hebben. De juryleden van 'De Slimste Mens' kunnen er mopjesgewijs hun voordeel mee doen. Het pijnlijke tafereel deed zich zaterdagavond voor in Nazareth. Daar speelden ex-Rode Duivels en BV's een galamatch op de Domo Kunstgras Cup. (DB)

