De Phil COLUMN | CAMPS 23 maart 2019

00u00 0

Monumenten moeten met rust gelaten worden, is de wijsheid van kunsthistorici. Met Milaan-Sanremo lukt dat aardig, behalve die ene dag in het jaar dat La Primavera wordt gereden. Dan worden bochten en klimmetjes tot de uiterste rand van het haalbare beproefd. In een vluchtkoers telt elke meter.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen