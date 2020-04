Exclusief voor abonnees De Petter (STVV) zet punt achter zijn carrière 01 april 2020

Steven De Petter (34) hangt de voetbalschoenen aan de haak. Na een enkeloperatie in april van vorig jaar, kwam de Aalstenaar dit seizoen niet meer in actie. Een terugkeer bleek uiteindelijk niet meer mogelijk. "Dit is niet het afscheid dat ik in gedachten had", aldus De Petter op de site van STVV. "Nu stoppen was een harde, maar de enige juiste beslissing." De Petter speelde tijdens twaalf seizoenen 315 wedstrijden in de Jupiler Pro League bij FCV Dender, Westerlo, KV Mechelen en Sint-Truiden. (FKS)