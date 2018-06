De Persgroep neemt tijdschriften 'Primo' en 'Eos' over 30 juni 2018

00u00 0

De Persgroep, uitgever van deze krant en eigenaar van Medialaan, heeft met het Nederlandse mediabedrijf Audax een akkoord gesloten om de Belgische uitgeverij Cascade over te nemen. Dat betekent dat een aantal tijdschriften, zoals het weekblad 'Primo', het maandblad 'Eos', het wielermagazine 'Bahamontes', het motorblad 'Motoren en Toerisme' en het meidenmagazine 'For Girls Only', voortaan tot De Persgroep Publishing behoren. De Cascade-bladen vormen een mooie aanvulling op de portefeuille van Medialaan/De Persgroep Publishing, verduidelijkt woordvoerster Sara Vercauteren. "Er zitten doelgroepen bij die we vandaag niet bereiken."De uitgeverij telt 26 medewerkers, en die gaan mee over naar de nieuwe eigenaar. Over de overnameprijs is niets bekend. De omzet van Cascade bedraagt 8,5 miljoen euro.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN