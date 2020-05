Exclusief voor abonnees De 'papegaai eens uitlaten' eindigt met klimpartij en brandweerladder 08 mei 2020

00u00 0

De brandweer van Brugge is gisteren moeten uitrukken om een papegaai én zijn eigenaar uit een boom te redden. Een koppel was in het stadscentrum gaan wandelen met de papegaai - aan een koord - toen de vogel besloot de vrijheid op te zoeken en in een boom vloog. De man besloot in de boom te klimmen, maar kwam op acht meter hoogte vast te zitten. Uiteindelijk moest de brandweer de man ontzetten met de ladderwagen. De papegaai kon ook nergens heen, omdat een stukje koord vastzat aan een tak. Na goed een uur kon het dier ook gered worden. "We zijn blij dat alles goed afgelopen is", zeiden de eigenaars achteraf. (MMB)