Exclusief voor abonnees De Panne maakt jacht op 'plantenpyromaan' 10 augustus 2019

In een week tijd heeft de brandweer Westhoek al zeven keer moeten uitrukken om brandende planten te blussen. En dat telkens langs hetzelfde wegje, het Artiestenpad in De Panne. Is er een plantenpyromaan aan het werk? "Aanvankelijk dachten we dat die brandjes een gevolg waren van de droogte", zegt zonechef Nicholas Paelinck van de politie Westkust. "Maar we merkten al snel een patroon, en dat is bizar. Samen met het parket voeren we een onderzoek. We houden ook verscherpte controles en roepen de buurt op extra alert te zijn." Ook het Agentschap Natuur en Bos is op de hoogte en de boswachters houden mee een oogje in het zeil. "Dat pad ligt net vlak naast een bos", reageert burgemeester Bram Degrieck. "Gelukkig sloegen de vlammen niet over. Er wonen geen mensen langs het Artiestenpad, dus de veiligheid komt niet in het gedrang." Wie tips heeft of verdachte bewegingen opmerkt, kan de politie verwittigen op het nummer 058/53 30 00. (GUS)

