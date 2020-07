Exclusief voor abonnees DE PANNE - € 144.000 Huizen te koop met frontaal zeezicht 04 juli 2020

00u00 0

Voor wie houdt van de kust, maar ook van de rust en de natuur, is dit een uitstekende locatie. De studio op de eerste verdieping bevindt zich in een residentie in het westen van De Panne, aan het begin van een natuurgebied met duinen dat loopt tot aan de Franse grens. Door de ligging aan de zijkant van het gebouw geniet je binnen van het mooiste uitzicht en dankzij de breedte van vijf meter - wat veel is voor een studio - krijg je zelfs een panoramisch gevoel. Alles is netjes onderhouden en de kitchenette en badkamer zijn na veertig jaar nog bruikbaar. Maar wie nog budget over heeft, kan alles opfrissen. De gemeenschappelijke kosten bedragen 64 euro per maand. Er is een ondergrondse bergruimte en fietsenstalling. Parkeren kan praktisch altijd vlak voor het gebouw.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen