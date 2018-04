De paashaas is een sneeuwpop 03 april 2018

Op een witte Pasen maak je geen sneeuwmannen, wel sneeuwpaashazen. In Fehmarn, een eiland in het noorden van Duitsland, wisten ze dit weekend niet wat ze zagen. Zo'n 20 centimeter verse sneeuw viel er in deze tijd van het jaar nog. Het witte tapijt had ook z'n voordelen: kinderen die paaseieren gingen rapen, vonden zonder moeite de bruine exemplaren - of die in fel gekleurde wikkels - op de witte grond. Of ze net zo makkelijk de eieren in witte chocolade vonden, valt echter te betwijfelen. Toch zou de winterprik in Duitsland maar van korte duur zijn: de komende dagen stijgt het kwik er tot zo'n 16 graden. (SSL)

