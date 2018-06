De oren van Kompany en Vermaelen zijn al fit én Ciman mag (even) mee op ploegfoto 06 juni 2018

Eigenlijk horen er maar 23 spelers op te staan. En toch mocht Laurent Ciman gisteren mee op de officiële ploegfoto van de Rode Duivels. De stand-in van Vincent Kompany staat niet toevallig in de linkerbovenhoek. Goeie 'photoshoppers' kunnen de verdediger straks probleemloos verwijderen als blijkt dat hij op 17 juni definitief naast de selectie valt. Mist Kompany alsnog het WK - waar het op dit moment niet op lijkt - dan zal er creatiever met de ploegfoto moeten worden omgesprongen... Nog opvallend op de foto is de centrale rol voor de technische staf. Waar de assistenten en keeperstrainer(s) meestal aan de zijkant staan, worden ze bij de Duivels omringd door spelers. "Puur gekozen in functie van het beste beeld", klinkt het bij de voetbalbond. De sfeer zat er tijdens de fotoshoot overigens goed in. Vooral recordinternational Jan Vertonghen ontpopte zich tot de gangmaker door... aan onder meer Kompany en Vermaelen hun oren te trekken. (NP)

