De opvolging is verzekerd

31 december 2019

In de voetsporen van papa. Eden Hazard nam bij Chelsea zijn kinderen wel eens mee naar de training, maar gisteren dook ook de kleine Mason-Milian op aan de hand van papa Kevin De Bruyne. "Follow-up is assured", zette hij met een smiley bij de foto op zijn sociale media. Sowieso stond er enkel een uitloopsessie gepland. Man City komt op nieuwjaarsdag in actie. Dan komt Everton over de vloer. (KTH)

