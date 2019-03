Exclusief voor abonnees De Ooievaar draait Overuren in Pairi Daiza: babybrulaap erbij 30 maart 2019

Een olifantje, drie domedarissen, tien naakte molratten, 500 zeepaardjes en één ringstaartmaki: ziedaar een greep uit de geboortekaartjes die dierenpark Pairi Daiza dit jaar alleen al mocht uitsturen. En er mag er nog eentje bij: in het Henegouwse park werd een brulaapje geboren. Of het een mannetje of vrouwtje is, weten ze nog niet. "We hebben het nog niet van dicht genoeg kunnen bekijken", klinkt het. Pairi Daiza verwacht dit jaar nog de geboorte van twee zuidelijke witte neushoorns én een Aziatische olifant.

