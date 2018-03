De ontnuchteringspil 03 maart 2018

In 'De pilipilipillen', nummer 21 van Vlaanderens populairste stripreeks Kiekeboe (tegenwoordig De Kiekeboes), begint alles met een scheikundedoos: 'De kleine scheikundige'. Konstantinopel, het broertje van Fanny, krijgt die cadeau van zijn grootmoeder. "Mannen, we gaan een lekker brouwseltje maken", zegt hij tegen zijn vriendjes. Restjes medicijnen, flink geroerd, aan de kook gebracht en met pilipilipoeder bestrooid, leveren pilletjes op waarvan de toepassingsmogelijkheden eerst niet helemaal duidelijk zijn. Al vlug blijkt echter dat Konstantinopel per toeval een pil heeft uitgevonden waarmee je zelfs het grootste drankorgel op slag weer nuchter krijgt. "Die jongen heeft een belangrijke uitvinding gedaan!", aldus een euforische Marcel Kiekeboe. "Mijn zoon is een genie! Een middel om niet meer zat te worden! Daar zit muziek in! Hiermee worden we schatrijk!"

