De onkwetsbaarheidsriem

In stripverhalen vind je vaak uitvindingen die de gebruiker buitengewoon sterk of onkwetsbaar maken. Zo ook in 'De riem van professor Dyffuus', nummer vijftien in de reeks met de sexy luchtstewardess Natasja. De ontdekking wordt met de nodige 'wetenschappelijke' uitleg aangekondigd. "Misschien weet u dat voor de fusie van bepaalde stoffen bijzonder hoge temperaturen nodig zijn", aldus de professor. "Maar hittebestendige stoffen worden vloeibaar bij dergelijke hoge temperaturen. Geleerden hebben daarom met magnetische velden immateriële recipiënten gemaakt die wel tegen dergelijke temperaturen bestand zijn. Ik ben erin geslaagd om deze riem te maken. Hij vormt een magnetisch veld rond de persoon die 'm draagt. Geen enkel projectiel kan je dan nog raken!"

