De onderzeerobot die het Great Barrier Reef moet redden 01 september 2018

Rust is het Groot Barrièrerif voor de kust van Australië niet gegund. Dat het grootste koraalrif ter wereld dreigt te verdwijnen door vervuiling, wisten we al. Maar nu blijkt het ook nog eens kaalgevreten te worden door agressieve zeesterren. Die doornenkronen hebben 15 tot 21 armen en zijn bedekt met lange, scherpe en giftige stekels. Ze eten uitsluitend koraalpoliepen, klimmen 's nachts op het rif en 'grazen' dan het koraal af. Daarom hebben wetenschappers een robot ontwikkeld die luistert naar de naam 'RangerBot'. Eigenlijk is hij niet minder dan een moordmachine die jaagt op de zeesterren om ze daarna te doden. Het gele toestel werd ontwikkeld door onderzoekers van de Queensland University of Technology en gefinancierd met een gift van Google. (LVB)

