De Olympische Spelen van 2008, waar het allemaal begon voor deze generatie: "In de groepsfase klopten we het Spanje van Iniesta, Ramos en Fabregas" Toenmalig coach De Sart en kapitein Martens doen hun verhaal Rudy Nuyens

13 juni 2018

08u54 0 De Krant De basis van de selectie waarmee de Rode Duivels vandaag naar Rusland vliegen, werd tien jaar geleden gelegd in Peking. Het Belgisch elftal werd in 2008 met onder meer Jan Vertonghen, Vincent Kompany en Thomas Vermaelen vierde op de Olympische Spelen. Wij gingen met Jean-François de Sart - toen de coach - en Maarten Martens - toen de aanvoerder - op zoek naar het geheim achter het succes van deze generatie.

Maarten Martens (33) was eigenlijk net iets te oud voor de Olympische Spelen, maar hij mocht als dispensatiespeler én als aanvoerder mee naar Peking. Zo was hij vanop de eerste rij getuige van de geboorte van een gouden generatie.

"We hadden al vroeg door dat we een goeie groep hadden. We hadden niet alleen talent, er stond ook nog eens de juiste kop op. Thomas Vermaelen was daar een goed voorbeeld van. We hadden het EK in 2005 al op ongelooflijke wijze gemist, in de allerlaatste minuut van de blessuretijd tegen Oekraïne. Maar we lieten toen al zien dat we bij de beteren van Europa waren. We klopten het Spanje van Iniesta, Fabregas en Ramos in de groepsfase."

