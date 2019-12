Exclusief voor abonnees De ober en de pannenkoek 21 december 2019

00u00 0

Onthutst stond ze daar. Nadia, 21 jaar oud. Was een lekkere pannenkoek gaan eten en werd hoffelijk bediend, maar bij het kasticket was het schrikken. "De ober was vriendelijk in mijn gezicht, maar achter mijn rug heeft hij 'dikzak' getypt."

