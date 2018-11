De Norre: "Niet opnieuw naast PO1 grijpen" VISTA! 27 november 2018

00u00 0

Daags na de stuntzege tegen Anderlecht was Casper De Norre (21) de centrale gast in VISTA!. De belofteninternational pronkt met seizoensrevelatie STVV op de vijfde plaats. Dat de Kanaries op het einde van een match steeds dat extraatje hebben, is geen toeval. "We kregen deze week statistieken voorgelegd, waaruit bleek dat we 10 van de 23 goals in het laatste kwartier maakten. Dat wil zeggen dat we fysiek sterk staan." De Norre had ook lovende woorden voor goaltjesdief Kamada. "Ik heb nog nooit iemand zo rustig voor doel zien staan als Kamada. Hoe kalm hij afwerkt op training, hoe hij in Gent zijn man uitkapte,..." Vorig seizoen greep STVV in extremis naast een ticket voor PO1. "Zeker de jongens die er toen al waren, willen dat dit jaar niet opnieuw laten gebeuren. Als we ons niveau aanhouden en match na match punten pakken, kunnen we er geraken." (MH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN