De Norre getest en goed bevonden door Genk

Wat al langer in de lucht hing, is sinds gisteren ook officieel: belofteninternational Casper De Norre (21) ruilt Sint-Truiden in voor grote rivaal Racing Genk, de ploeg waar hij als jeugdspeler ook al actief was. De Limburgse flankverdediger doorstond donderdag met verve zijn medische proeven en zette een dag later zijn handtekening onder een contract voor 4,5 seizoenen. Genk betaalde uiteindelijk zo'n drie miljoen euro. In de Luminus Arena krijgt De Norre het rugnummer 2. Tijdens Genks winterstage in het Spaanse Benidorm zal de nieuwkomer officieel worden voorgesteld. In een videoboodschap op STVV's website bedankte De Norre wel al zijn oude club voor de kansen en steun die hij er kreeg. Pikant detail: Genks eerste match na de winterstop is in Sint-Truiden, maar er werd door de clubs contractueel overeengekomen dat De Norre dan nog niet mag spelen. (KDC)

