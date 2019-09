Exclusief voor abonnees De Noordzee heeft een 'stopcontact', weet nu ook de koning 11 september 2019

Koning Filip heeft gistermiddag een bezoek gebracht aan het eerste 'stopcontact op de Noordzee'. Zo noemt netbeheerder Elia het platform, dat 40 kilometer voor de kust ligt. Dat is anderhalf uur varen met de boot, maar de koning was er in minder dan een kwartier in een helikopter. Op 41 meter hoogte is er immers een landingsplaats.

