De nieuwste werknemers van Infrabèèèèèl 20 juli 2018

Infrabel schakelt voortaan schapen en geiten in om steile en moeilijk bereikbare bermen te onderhouden. Daarvoor is de spoorwegbeheerder gestart met twee testprojecten, in Mechelen en Dilbeek. De Herentse herder Brecht Laukens bracht gisterochtend zo'n honderd schapen en geiten - zowat een derde van zijn kudde - naar een spoorwegberm in Mechelen. "We hebben 20 kilometer gewandeld: om 4.50 uur zijn we vertrokken, we waren hier iets na 8 uur", vertelt hij. Zijn honden Bes en Tika zorgden ervoor dat de kudde mooi in de pas liep. "Mijn dieren komen hier voortaan drie keer per jaar grazen: in het voorjaar, in de zomer en in het najaar. Ze blijven tot alles op is. Voor deze 2,3 hectare hebben ze daar zo'n drie weken voor nodig." Voorheen werden de bermen met onkruidverdelger - toen dat nog mocht - en machinaal onderhouden, maar dat is duurder en veel minder ecologisch. (WVK)

