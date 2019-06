Exclusief voor abonnees De nieuwste manier om de slaap te vatten? John McEnroe die tennisregels voorleest 29 juni 2019

00u00 0

Het geritsel van bladeren, regendruppels die op het raam tikken of de golven van de oceaan. Allemaal geluiden die ons helpen te ontspannen en zelfs helpen bij het inslapen. Nu wordt daar ook de stem van tennislegende John McEnroe - intussen 60 - aan toegevoegd. Bizar, want de Amerikaan staat vooral bekend om zijn agressieve houding op een tennisplein, zijn rackets die hij in stukken sloeg en zijn beroemde vier woorden tegen de scheidsrechter: "You cannot be serious!" Op de populaire Calm-app leest McEnroe nu een hele opname lang de tennisregels voor. En dat zijn liefst 45 pagina's. "Voor we beginnen, neem een moment om achterover te leunen en te ontspannen en sluit je ogen zachtjes", klinkt het eerst. Als je daarna nog niet weet hoe de puntenverdeling bij tennis in elkaar zit... (FT)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis