Exclusief voor abonnees De nieuwe Europese president is er klaar voor 30 november 2019

00u00 0

Met een schouderklopje en een gouden belletje heeft Donald Tusk de fakkel doorgegeven aan Charles Michel, zijn opvolger als voorzitter van de Europese Raad. Met dat belletje wordt traditioneel de vergadering met de Europese regeringsleiders geopend. De eerste werkdag van Michel als Europees president is pas morgen, op 1 december, maar hij loopt zich al weken warm voor de job. Op zijn allereerste EU-top in december staat de klimaatverandering centraal. En onze oud-premier legt de lat meteen hoog. "Ik hoop dat we dan afspreken dat Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent van de wereld is", zei hij. "Dit kan het Europese 'Man op de Maan'- project worden, en van Europa de wereldleider maken bij groene technologieën." Ook Didier Reynders start zondag als Eurocommissaris voor ons land.

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 01 dag 17 uren 09 minuten 11 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode